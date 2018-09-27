«تصفية» مسجلين خطر خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

تمكنت قوات أمن أسوان، اليوم، من تصفية اثنين من المسجلين خطر والمطلوبين أمنيا، بعد تبادل إطلاق النيران بنجع قرية أم حامض التابع لمدينة دراو بأسوان.

وردت معلومات سرية للواء إبراهيم مبارك مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، تفيد بتواجد عدد من الخارجين على القانون بإحدى البؤر الإجرامية بنجع قرية أم حامض بمدينة دراو.

تم إعداد قوة من رجال الأمن برئاسة النقيب كريم أبو العباس رئيس مباحث مركز دراو، حيث تم مداهمة البؤرة الإجرامية ووقع تبادل طلاق النار بين المسجلين وقوات الأمن، وهو ما أسفر عن مصرع «عبدالوهاب بو شاشين» مسجل خطر، والمطلوب في (مؤبد قتل عمد، و3 سنوات مخدرات) ومطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة قتل شخصين، ومطلوب في قضية سرقة بالإكراه، والمعروف بـ«خط الصعيد».

كما تم تصفية «جابر الله عبدالباسط» مسجل خطر مطلوب في قضية ضرب ومخدرات.

وبالفحص وتفتيش البؤرة الإجرامية، تم العثور على بندقيتين آليتين، وشريطين جرانوف، و28 خزنة، وكمية من المخدرات والأقراص المخدرة.

تم نقل الجثتين للمشرحة العمومية بدراو، والتحفظ على المضبوطات، وجاري تحرير محضر للعرض على النيابة.