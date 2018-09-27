«ترامب» يصف ضحكات الحضور خلال خطابه بالأمم المتحدة بالـ«رائعة جدا»

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على الضحكات التي ترددت أثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، واصفا هذه اللحظة المحرجة بـ"الرائعة جدا".

وكان بعض الحضور ضحكوا وتمتموا عندما أثنى "ترامب" في خطابه أمام الجمعية العامة على الإنجازات "الاستثنائية" لإدارته.

ووصفت وسائل إعلام أمريكية الموقف بأنه "من أكثر اللحظات المحرجة لترامب كرئيس" عندما ضحك الحضور في الجمعية العامة للأمم المتحدة على إحدى جمل خطابه، وتحديدا عندما قال: "خلال عامين، أنجزت إداراتي أكثر مما أنجزته كل الإدارات في تاريخ أمريكا"، واستقبل الحضور تلك الكلمات بالضحك، فرد "ترامب" قائلا: "لم يكن هذا رد الفعل الذي توقعته، ولكن حسنا"، وعقب ذلك تعالت أصوات الضحك والتصفيق في أرجاء القاعة.

واسترجع "ترامب" هذه اللحظة المحرجة وكأنها موقف مشرف، بحسب موقع "مشابل" الأمريكي، إذ يبدو أن الرئيس الأمريكي أساء فهم رد الفعل، فالحضور "ضحك على" جملته ولم "يضحك معه".

وبسؤاله عن هذا الموقف، علق "ترامب": "لقد كان رائعا، كان من المفترض أن نحصل على بعض الضحكات، لكنه كان رائعا".

وأعرب عن "سعادته البالغة" بخطابه، قائلا: "لقد حصلنا على تقييمات جيدة للغاية".

يُذكر أن "ترامب"، خلال حملة ترشحه للرئاسة وجه انتقادات لسلفه باراك أوباما، الذي كان يتبنى سياسة تميل للانخراط الدولي، وكان "ترامب" يقول إنه بسبب القيادة الأمريكية الضعيفة، "العالم يضحك علينا".

وفي 2014، كتب "ترامب" على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "نحتاج إلى رئيس لا يثير ضحك العالم كلهـ نحتاج إلى قائد عظيم بحق، عبقري في الاستراتيجية والفوز، والاحترام!".