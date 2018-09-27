دبا الفجيرة يحقق انتصاره الأول في الدوري الإماراتي

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حقق دبا الفجيرة انتصاره الأول في الموسم الحالي من دوري الخليج العربي الإماراتي ، وتغلب على ضيفه الظفرة 3 / 1 اليوم الخميس في المرحلة الرابعة من المسابقة.

وحصد دبا الفجيرة بذلك أول ثلاث نقاط ، حيث خسر مبارياته الثلاث الأولى ، بينما ظل الظفرة بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع عشر الأخير بعد أن تلقى الهزيمة الرابعة له.

وكاد الظفرة أن يتقدم في الدقيقة 21 لكن أحمد علي العبري أهدر فرصة للتسجيل من ضربة جزاء.

وبعدها بثوان ، افتتح زميله سعيد الكثيري التسجيل للفريق لكن دبا الفجيرة أدرك التعادل بعد دقيقة واحدة عن طريق ياسين البخيت.

وفي الشوط الثاني ، حسم دبا الفجيرة المباراة لصالحه بهدفين سجلهما مسعود جمعة وياسين البخيت في الدقيقتين 64 و66 .