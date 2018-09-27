علق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط، في إطار ضبط وحوكمة الخدمات الحكومية، قائلًا إن الهدف الأساسي من البروتوكول هو تحقيق سياسة الحكومة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن الهدف الأساسي للوزارة، عبر هذه الخطوات والآليات، هو تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد بفصل متلقي الخدمة عن مقدمها.

واستطرد كذلك أن البروتوكول يطوّر من آليات تقديم الخدمة، بحيث يمكن تقديمها عبر تطبيقات المحمول، أو تطبيقات الكمبيوتر، أو مكاتب البريد، أو مكاتب تقديم الخدمات الحكومية.

في السياق نفسه، قالت الدكتورة هالة السعيدة، وزيرة التخطيط، في تصريحات للفضائية ذاتها، إن هذا البروتوكول تشترك فيه هيئة البريد، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب وزارتي التخطيط والاتصالات، موضحة أن الدولة تستهدف من خلاله تقديم خدماتها للمواطنين بشكل سريع وآمن، وفيه قدر من الرقابة.