«أبو الغيط»: التواجد الإيراني في اليمن هدفه استنزاف قدرات الدول العربية

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن هدف إيران من التدخل في الأزمة اليمنية، ودعم الحوثيين هناك، هو استنزاف موراد وقدرات الدول العربية، متابعًا: «ينفقون في هذه الحرب قدرًا من المال ويفرضون على الدول العربية مسألة التصدي لهم عن طريق الإنفاق أكثر».

وأضاف «أبو الغيط»، خلال تصريحاته لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن إيران تهدف كذلك إلى خلخلة أمن جنوب المملكة العربية السعودية، وتحاول قصف المدن السعودية، عبر تواجدها في اليمن.

وتابع: «ما تقوم به إيران أمر مُدان ومرفوض، وينبغي أن يتصدى له المجتمع الدولي بقوة، عن طريق تحذير إيران من التعرض للأراضي السعودية»، معقبًا أن إيران لا مانع لديها من تمويل مخططات الحرس الثوري على حساب قوت مواطنيها.