5 أرقام في ليلة خروج ليفربول وتأهل آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

أقيم مساء اليوم الأربعاء 5 مباريات ضمن الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، والتي شهدت تواجد مصري بمشاركة محمد صلاح نجم المنتخب مع ليفربول أمام تشيلسي، وزميله محمد النني لاعب وسط آرسنال أمام برينتفورد.

وفي السطور التالية تستعرض «الشروق» أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بالمباريات التي أقيمت اليوم بكأس الرابطة الإنجليزية.

1- بعد فوز تشيلسي على مستضيفه ليفربول، ألحق الأول الخسارة الأولي للريدز هذا الموسم، بعدما فاز في جميع المباريات التي خاضها منذ بداية الموسم، بجميع المسابقات، بهدفين مقابل هدف (طالع التفاصيل) خلال الخمس دقائق الأخيرة باللقاء، لم يحقق الريدز أي فوز له على البلوز على ملعب "آنفيلد" منذ 6 سنوات، حين فاز الليفر بنتيجة 4-1 خلال مايو 2012 في المباراة التي جمعتهما بالبريميرليج.

2- عقب تسجيل الإنجليزي دانييل ستوريدج هدف ليفربول في مرمى تشيلسي، أصبح رصيده 11 هدفًا له في آخر 11 مباراة بكأس الرابطة الإنجليزية.

3- للمرة الأولى منذ 12 مارس 1988، يستضيف آرسنال وتوتنهام مباريات على ملعبهم في نفس التوقيت، حينما فاز المدفعجية على فريق نوتنجهام فوريست بهدفين مقابل هدف، خسر توتنهام أمام نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز أرسنال على مضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي شهدت تواجد محمد النني ضمن التشكيلة الأساسية للجانرز، وحقق توتنهام الفوز على نظيره واتفورد بضربات الترجيح بنتيجة 4-2 بعدما انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

4- أحرز الإنجليزي داني ويلبيك نجم أرسنال هدفين في فوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف، ليصبح بذلك اللاعب الوحيد الذي يسجل في ثلاث منافسات مختلفة هذا الموسم في كل من الدوري، الدوري الأوروبي، كأس الرابطة الإنجليزية.

5- بعد اكتساح وستهام نظيره ماكليسفيلد تاون بثمانية نظيفة، نجح بذلك في تحقيق الفوز الأكبر له في كأس الرابطة الإنجليزية، منذ عام 1983 حينما فاز على بوري بنتيجة 10-0.