نائلة فاروق رئيسا للتليفزيون المصري بدلا من مجدي لاشين

أسند حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مهام إدارة قطاع التليفزيون، للإعلامية نائلة فاروق رئيس القنوات الإقليمية، خلفًا للمخرج مجدي لاشين الذي تم تعيينه مستشارًا لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

ورغم أن القرار تم إصداره يوم 24 سبتمبر الماضي، إلا أن مكتب رئيس قطاع التليفزيون استلم نص القرار اليوم، بعد سفر حسين زين رئيس الهيئة للشارقة لحضور ملتقى الإعلام، وعلى الفور غادر مجدي لاشين المكتب بعد أن جمع كل أغراضه.

جدير بالذكر، أنه من المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة، صدر عددًا من القرارات الحاسمة بمبنى ماسبيرو، تمهيدًا لإقرار الهيكل الجديد، الذي يضم مجموعة من الشركات، إضافة للقطاعات الثلاث الرئيسية المرئية والمسموعة والخدمات الإدارية والمعاونة.