رئيس الوزراء يتفقد مشروع تنمية وزراعة واستصلاح الأراضى بقرية المراشدة في قنا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، مشروع تنمية وزراعة واستصلاح الأراضي بقرية المراشدة، التابعة لمركز الوقف، بمحافظة قنا، على مساحة 12500 فدان، كما زار محطة رفع المياه بالمشروع.

وشرح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، الموقف التنفيذي للمشروع، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توزيع المساحات المتيسرة بمنطقة المراشدة، على المستحقين من أهالي المنطقة.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى تحديد 2445 فدانا، لمنحها للمستحقين من أهالي المراشدة، وعددهم 978 مستحقا، بواقع 1445 فدان ري سطحي، و1000 فدان ري جوفي.

وشرح المحافظ خلال الجولة بالمراشدة، أعمال إعادة تبطين الترع المغذية للمشروع، تمهيدا لإطلاق المياه بها في أقرب وقت، لإعادة الحياة إلى مشروع المراشدة التنموي المهم، وتعويض التأخر الذي تعرض له منذ أكثر من 20 عاما في تنمية هذه المنطقة.

كما استمع الدكتور مصطفى مدبولي، إلى شرح حول مشروع المراشدة، فتم تغذيته بمياه الري من خلال ترعة محجر دندرة بطول 2.7 كم، الآخذة من محطة طلمبات المراشدة على النيل، ويتم تغذيتها باحتياجاتها من الكهرباء من محطة محولات المراشدة.

وسرد المحافظ، عددا من الخدمات التي تتوافر بمنطقة المشروع، منها تنفيذ 3 محطات رفع رئيسية، وتنفيذ أعمال تبطين الترعة الرئيسية وفروعها، والتي يتم إعادة تأهيلها، فضلا عن مخرات سيول بالمنطقة، بإجمالي أطوال 32 كم، وكذا أعمال الطرق الأسفلتية على جسور الترعة الرئيسية وفروعها، والطرق داخل القرية بطول 34 كم، فضلا عن تنفيذ قرية الحرية التي تشتمل على 500 مسكن، و8 مبان خدمية، وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لتغذية القرية، وسوق تجارية.