قادة العالم يتفقون على المساهمة بـ13 مليار دولار سنويا لمكافحة السل

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اتفق قادة العالم على المساهمة بـ 13 مليار دولار سنويا بحلول عام 2022 لمكافحة وباء السل، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

السل.. وهو عدوى بكتيرية معدية تهاجم الرئتين، أحد الأسباب العشرة الأولى للوفاة على مستوى العالم وقتل ما يقدر بنحو 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم العام الماضي، وفقًا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وتم الاتفاق على التمويل في إعلان مشترك تم الانتهاء منه في اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووصف رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس الخطوة بأنها "علامة فارقة في الحرب الطويلة على مرض السل".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن رؤساء الدول والحكومات اتفقوا على تخصيص 13 مليار دولار سنويا بحلول عام 2022 لتنفيذ الوقاية والرعاية من السل و2 مليار دولار للأبحاث.