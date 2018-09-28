«الأزهر»: نسعى لبناء الإنسان المصري فكريا بشكل مستنير وقادر على الإبداع

علق الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر والتربية والتعليم؛ لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، موضحًا أن الهدف من البروتوكول بناء الإنسان المصري فكريًا وعقليًا بشكل مستنير وقادر على الإبداع.

وقال «خليل» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع القناة الأولى، مساء الخميس، إن الأزهر يقع على عاتقه بناء الشخصية المتطورة سواء للمدرسين أو الطلاب من خلال الخروج على الأنظمة التعليمية القدمية المتوارثة في مصر، معقبًا: «وزارة التربية والتعليم خرجت من الثوب القديم للتعليم، وكذلك الأزهر، وهما شريكان في المواد الثقافية مثل الفيزياء والكمياء والتاريخ واللغات التي تدرس».

وأشار إلى تطوير المواد الشرعية لتتوافق مع الخطاب الديني، موضحًا أن الأزهر يقوم بمراجعة تسليم كتب المرحلة التمهيدية والصف الأول الابتدائي الخاصة بالمنظومة التعليمية الجديدة لطلاب، فضلًا عن إعداد المدارس من خلال البنية التحتية وتوفير الإنترنت لتطبيق نظام التابلت للصف الأول الثانوي فور تسليمه للطلاب.

ووقع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول للتعاون بين الأزهر والتعليم؛ لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة.