كارتيرون يكشف أسباب الفوز الكبير على النجمة اللبناني

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة لفوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف على فريق النجمة اللبناني، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن إياب دور الـ32 بالبطولة العربية «كأس زايد».

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"سعيد جدا بأداء فريقي الذي ظهر عليه أمام فريق النجمة اللبناني، وكنا في حالتنا وحالفنا التوفيق".

وأضاف "التوفيق كان حليفنا في مباراة اليوم، ظهرنا بشكل بدني وفني جيد، خصوصا بعد حسم التأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب حوريا الغيني".

وأكمل: "أهنئ فريق النجمة اللبناني على الأداء الذي قدمه في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي، هو فريق جيد ويضم لاعبين رائعين".

وكان الأهلي حسم تأهله لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب حوريا كوناكري الغيني، بعد التعادل سلبيا في لقاء الذهاب والفوز برباعية في مباراة الإياب.