فرضت عدد من الأحداث والقضايا نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس الأربعاء.

وفيما يلي نستعرض أبرز ما تناولته هذه البرامج:

قصة «الطفل الباكي» تتصدر المشهد.. والمدرس يعتذر

قال الطفل «محمد»، المشهور بالطفل الباكي، في أول ظهور له بعد انتشار فيديو يظهر فيه وهو يطلب فيه من مدرسته النوم لمدة ربع ساعة، إنه كان يشعر بالتعب عندما طلب من مدرسته أن ينام، متابعًا: «كنت تعبان وقولت للميس عايز أنام عشان رجلي وقلت لها يا حاجة عايز أنام».

وأضاف في لقاء مع برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر قناة «النهار»، أنه اختار أن ينادي مُدرسته في الفيديو بـ «يا حاجة»، نظرًا لأنها «ست كبيرة»، معقبًا: «ست كبيرة، وكله بيقولها يا حاجة».

من جانبه، قال محمد طعيمة، مُعلم اللغة العربية ومُصوّر الفيديو، إنه يعمل كمشرف عام بالمدرسة؛ لذلك تواجد في الفصل الذي حدثت به الواقعة، مضيفًا أنه تعمد تصوير الطفل، ونشر الفيديو الخاص بالواقعة على صفحته الشخصية عبر موقع «فيسبوك»، إلا أنه فعل ذلك بـ«بحُسن نية»، وكتب عليه عتابًا لوزير التربية والتعليم مفاده أن الأطفال لا يعيشون سنهم الطبيعي، حسب تعبيره.

وتقدم المُعلم، باعتذار رسمي للطفل وعائلته ووالده، قائلا: «أنا أعتذر للطفل ولأهله، ولست مسؤولا عن التعليقات السلبية التي ظهرت بعد الفيديو».

ومن جانبه، قال والد الطفل، إنه لا يتمنى الضرر للمُعلم مصوّر الفيديو، مؤكدًا قبوله الاعتذار الذي تقدم به المُعلم.

بدورها، ظهرت المُعلمة سميرة عبدالعزيز، في اتصال هاتفي بالبرنامج، قائلة إنها كانت تحمل العصا كوسيلة إيضاح للوحات الحائط لا كوسيلة ضرب أو عقاب للطلاب، مضيفة أنها تعمل في مجال التربية والتعليم منذ 32 عامًا؛ ولم تتورط في الاعتداء على أي طفل طيلة تاريخها العملي، ولا يصح التشهير الذي تعرضت له بعد هذا العمر من الخدمة، وفق قولها.

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «أبيفانيوس»

قال ميشيل حليم، محامي المتهم الثاني، فلتاؤس المقاري في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، إنه كان قد طلب معظم رهبان الدير للإدلاء بشهاداتهم، ومنهم الراهب المتوفي زينون المقاري، الذي توفي، صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر قناة «المحور»، أن موكله «فلتاؤس» لم يعترف بواقعة الاشتراك في مقتل الأنبا إبيفانيوس، وأن اعترافات المتهم الأول عليه، لا يمكن الاعتداد بها، نظرًا لعدم جواز اعتراف متهم على آخر، نافيًا أن تكون هناك أي جهة طلبت منه التنحى عن الدفاع عن المتهم الثاني.

وزيرة التضامن تتحدث عن دور رعاية الأيتام

تحدثت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تعامل الوزارة مع أية انتهاكات قد تشهدها دور رعياة الأيتام، وذلك خلال لقائها مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten».

وقالت إن وجود أي شبهة للانتهاك داخل مؤسسات رعاية الأيتام يتم الإعلان عنها، وإحالتها للتحقيق فورًا، ولا يتم إخفائها.

وذكرت أن مشروع «أطفال بلا مأوى»، بدأ منذ حوالي سنتين، بتمويل يصل إلى 164 مليون جنيه، من صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن المشروع مكّن الدولة من حيازة آلية مناسبة للتعامل مع هذه الظاهرة وفقًا لأفضل المعايير العالمية، ومكّن من دمج حوالي 568 طفلًا مع أسرته.

وعن وصف وزارة التضامن الاجتماعي بأنها «وزارة الفقراء»، قالت: «في حديث للرسول فيما معناه إن خدمة الفقراء شرف».

«السيسي» يواصل نشاطه في الأمم المتحدة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحوار رفيع المستوى حول تنفيذ اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وألقى كلمته قال فيها إن مصر اتخذت خطوات مهمة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية والرياح.

والتقى السيسي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وفي ذات السياق قال الرئيس البرتغالي، مارسيلو دي سوزا، إنه عقد اجتماعًا إيجابيًا مع الرئيس السيسي، مضيفًا أنه تلقى دعوة منه لحضور منتدى شباب العالم، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.