نرحب بوجود عدد من الأحزاب القوية في المشهد السياسي



قال بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الدستور المصري ينص على أن النظام السياسي في مصر يقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة، مستطردًا أن تفعيل هذا النص يقتضي أن يكون هناك 4 أحزاب قوية على الساحة السياسية.

وأضاف «أبو شقة»، خلال لقائه مع برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن حزب الوفد يرحب بوجود عدد من الأحزاب القوية في المشهد السياسي، معقبًا أن ما تشهده مصر من أعداد كبيرة في الأحزاب السياسية، دون أن تكون فاعلًا على أرض الواقع، يمكن وصفه بـ «التهريج السياسي».

وتابع: «ولكن نكون أمناء على الواقع، لا يمكن أن نسير نحو تفعيل النص الدستوري، لتحقيق التعددية الحزبية، أمام 114 حزبًا سياسيًا، بهذا الشكل الموجود في مصر، فالديمقراطية هي التنافس الحزبي، وما لم نكن أمام تنافس حزبي حقيقي، لن تكون هناك ديمقراطية».

واستطرد أنه كما تم تحقيق الاستقرار الأمني، إلى جانب السعي نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإنه يبنغي أن يتم العمل على تحقيق الاستقرار السياسي، والديمقراطي، عن طريق تدعيم وجود عدد قليل من الأحزاب القوية، مثلما هو موجود في التجربتين الأمريكية، والبريطانية.