أيمن أشرف : الأهلي كان في أفضل حالاته أمام النجمة

أكد أيمن أشرف لاعب الأهلي، أن فريقه كان في أفضل حالاته، خلال مواجهته أمام النجمة اللبناني، والتي إنتهت بفوز المارد الأحمر 4-1، خلال اللقاء الذي جمعهم في إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال. "تابع التفاصيل"

وقال أيمن في تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية" عقب نهاية المباراة أن أداء الفريق في الشوط الثاني كان ضعيف نسبيًا بعد أن ضمن الفوز بإحرازه هدفين في الشوط الأول.

وأضاف:"الحالة البدينة كانت جيدة للاعبين وتعتبر المباراة استعدادًا لوفاق سطيف الجزائري ضمن منافسات دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا".

وأتم تصريحاته بشكر الجمهور المصري الذي ساند الأهلي من ملعب المباراة، مؤكدًا أن مشجعين المارد الأحمر تتواجد في الوطن العربي بشكل كبير.