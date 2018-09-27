فقمة تقذف أخطبوطا على وجه مصور خلال رحلة تجديف بنيوزيلندا

تعرض نيوزيلندي، يقود قارب تجديف "كاياك"، لمفاجأة عمره، عندما صفع على وجهه بواسطة أخطبوط قذفته فقمة في اتجاهه.

وكان المصور السياحي كايل موليندر، الذي يُعرف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "باريكيوي"، يبحث عن فقمات ذات فراء وطيور خلال رحلة بقوارب الكاياك في منطقة كايكورا في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا مطلع هذا الأسبوع عندما شاهد فقمة عملاقة تقاتل أخطبوطا.

وقال "موليندر" لصحيفة "نيوزيلندا هيرالد"، اليوم الخميس: "كانت بعيدة تماما ثم ذهبت على عمق كبير ولم نكن نعرف أين كانت الفقمة، وبأمانة برزت إلى جانبنا فجأة".

وأضاف أنه ليس متأكدا من الذي تعرض لخوف أكبر: هل الأخطبوط أم الفقمة أم هو نفسه.

وعلى ما يبدو شعر الأخطبوط بالارتياح بعد أن نجا من الفقمة، ثم تعلق بأسفل قارب الكاياك ورفض أن يتركه يرحل.

وقال "موليندر"، إنه مع ذلك، ففي نهاية المطاف "ابتعدت الفقمة، وذهب الأخطبوط في الاتجاه الآخر وتوقفنا عن التجديف، غير مصدقين ما حدث للتو".