قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن مصر تعتبر بمثابة رمانة ميزان المنطقة العربية، فعندما يتحقق الاستقرار فيها، فإنه يقود المنطقة بأكملها نحو الاستقرار.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن الفارق بين مصر وبين ليبيا واليمن وسوريا، هو أن مصر لديها مؤسسات مستقرة، مشيرًا كذلك إلى القوات المسلحة المصرية القادرة على تحقيق الاستقرار والأمن للمجتمع المصري، وهما العاملان الأساسيان لانطلاق أي مجتمع نحو التنمية، وخلق المزيد من فرص العمل.

وأردف كذلك أن مصر لديها مسؤولية كبيرة للغاية تجاه دول الإقليم، وعلى وجه الخصوص تجاه ليبيا، بصفتها دولة جوار، مستطردًا أن حل الأزمة الليبية يعتمد في المقام الأول على توافق ليبي- ليبي على رؤية واحدة.

وأشار كذلك إلى أهمية وجود حزم وعقوبات رادعة، على الأطراف التي تخرج عن هذا التوافق الليبي، متابعًا: «من هو خارج هذا التوافق يُنحّى جانبًا بحزم، وإلا فسيبقى هؤلاء الأطفال في حواري القرى والمدن الليبية، يطلقون الرصاص على بعضهم، ويسرقون البشر، ويهزون استقرار المجتمع الليبي».