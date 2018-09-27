أعلن الإعلامي جابر القرموطي اليوم الخميس 27 سبتمبر 2018 انتهاء عمله رسمياً مع قناة "النهار" والذي استمر لمدة 18 شهراً من خلال برنامجي "آخر النهار" و "مانشيت القرموطي".

وتقدم القرموطي بالشكر إلى علاء الكحكي مالك القناة والعاملين معه على الروح الطيبة التي سادت فترة عمله، متمنياً التوفيق للجميع.

وأشار القرموطي إلى أن التسوية المالية لا زالت جارية بشأن متأخرات مستحقة له لدى القناة، ويأمل أن تنتهي هذه التسوية بأقصى سرعة وبكل الود حسب الوعد الذي تلقاه من إدارة القناة، آملا أن تستمر العلاقة مع زملائه بالقناة قائمة على الاحترام كما هو الحال حاليا.