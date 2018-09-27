إبراهيم عيسى يواصل مسيرة «القتلة الأوائل» بـ«حروب الرحماء»

بعد عامين من صدور رواية «رحلة الدم»، التي تناولت جانبًا شائقًا من التاريخ الإسلامي المسكوت عنه عقب وفاة الرسول، يصدر الكاتب الصحفي والروائي إبراهيم عيسى، الجزء الثاني من سلسلته الروائية «القتلة الأوائل»، بعنوان «حروب الرحماء»، في منتصف أكتوبر المقبل عن دار الكرمة.

وتصدر رواية «حروب الرحماء» في 688 صفحة من الحجم المتوسط، وتمتد أحداثها في الفترة ما بين مبايعة علي بن أبي طالب خليفة للمسلمين، وصولاً إلى «الاقتتال الأهلي»، الذي وقع إثر ذلك، وما جرى في سبيله من معارك وفتن تاريخية مثيرة للجدل، مثل (موقعة الجمل وصفين، وواقعة التحكيم الشهيرة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان).

وتستلهم «حروب الرحماء»، كما هي الحال في «رحلة الدم»، وقائع التاريخ الإسلامي التي لايزال أثرها ممتدًا حتى يومنا هذا، رغم مرور أكثر من 1400 عامًا على حدوثها، وتضفي عليها بعدًا روائيًا ودراميًا شائقًا، ولا تكتفي بسرد ما جرى وفقًا ما هو متداول، وإنما تفتش في الكتب والبحوث الموثقة والمعتمدة، وما وراء المرويات، وتسعى لأن تقيم بناءً روائيًا موازيًا للتاريخ الإسلامي المدون في كتب التاريخ.

وتصدرت رواية «رحلة الدم» - الجزء الأول من القتلة الأوائل، قائمة الكتب الأكثر مبيعًا، لأشهر متصلة عقب صدورها عام 2016، كما فازت الرواية نفسها بجائرة نجيب محفوظ في الرواية عام 2018، والتي تمنحها وزارة الثقافة المصرية (المجلس الأعلى للثقافة).

وسبق لإبراهيم عيسى، أن دخل بروايته «مولانا» القائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية «البوكر» عام 2013.