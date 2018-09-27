الزمالك يكرم سفير مصر بالكويت

أهدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التواجدة حاليًا بالكويت بقيادة إسماعيل يوسف، درع النادي لطارق القوني، سفير مصر بالكويت، تقديرًا لجهوده في تذليل كل العقبات أمام الفريق بالكويت.

ويستعد الزمالك بقياد السوبسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، لمواجهة القادسية الكويتي غدًا الجمعة على ملعب جابر الأحمد الصباح، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلي الكويت أمس الأربعاء، حيث كان في استقبال الفريق مجموعة من أعضاء إدارة نادي القادسية الكويتي.

وكان الأبيض تعادل سلبيًا أمام القادسية في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، حيث يسعي الزمالك لحسم التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.