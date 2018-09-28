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رسميا.. «كفر ناحوم» في صالات السينما الفرنسية 17 أكتوبر المقبل

دينا درويش
نشر فى : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 11:42 م | آخر تحديث : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 11:42 م

يعرض للمخرجة والفنانة نادين لبكي، فيلم "كفر ناحوم" رسميًا، في صالات السينما الفرنسية، ابتداءً من يوم 17 أكتوبر.

وتدور أحداث الفيلم، في إحدى مناطق العالم العربي، التي تعصف بها أزمات ومشاكل سياسية واجتماعية طاحنة، ويسلط الضوء على حياة طفل يعيش بإحدى قرى المنطقة، ويعاني من المشاكل ذاتها التي يعاني منها الجميع في المنطقة ومن نمط الحياة الذي فرضته هذه الظروف، لكن هذا الطفل يرفض الاستسلام لهذا الواقع، ويقرر التمرد على نمط الحياة في قريته.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يقرر الطفل، رفع دعوى قضائية للضغط على الحكومة ومجتمعه بشكل عام لتنفيذ مطالبه، وهو من بطولة كوثر الحداد، نادين لبكي، فادي يوسف، بولوواتيف تريجر بانكول، ومن تأليف جهاد حجيلي، ومن إخراج نادين لبكي.


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