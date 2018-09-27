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موقع استقصائي يزعم اكتشافه هوية أحد الروسيين المشتبه بهما في قضية «سكريبال»

لندن- د ب أ
نشر فى : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 9:25 ص | آخر تحديث : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 9:25 ص

ذكر موقع إلكتروني للصحافة الاستقصائية، أمس الأربعاء، أنه اكتشف الهوية الحقيقية لأحد الروسيين المشتبه بهما في قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال، بمدينة سالزبري البريطانية.

وأفاد موقع "بلينج كات" بأن روسلان بوشيروف كان في الواقع اسم مستعار استخدمه أناتولي تشيبجا، وهو ضابط برتبة كولونيل في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية "جي آر يو".

وكانت بريطانيا قد اتهمت في وقت سابق من هذا الشهر ضابطين من الاستخبارات العسكرية الروسية بتسميم "سكريبال" وابنته يوليا، في سالزبري في مارس.

وفقا لـ"بلينج كات"، خدم "تشيبجا" في الشيسان، وحصل في عام 2014 على أعلى جائزة للدولة الروسية، وهو وسام "بطل روسيا الاتحادية"، وهو وسام عادة ما يقدمه الرئيس الروسي شخصيا.

ولم ترد شرطة "سكوتلاند يارد" أو وزارة الخارجية البريطانية على طلب من وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" للتعليق على ذلك.


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