«ترامب»: أريد أن استمع إلى المرأة متهمة «كافانو» بالاعتداء عليها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يريد أن يسمع من امرأة تتهم مرشح المحكمة العليا بريت كافانو، بأنه اعتدى جنسيا عليها عندما كانا مراهقين.

وقال "ترامب"، عن كريستين بلاسي فورد، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "أريد أن أسمع منها، إنه وضع صعب للغاية بالنسبة لامرأة، وليس هناك شك في ذلك"، مضيفا أن النساء اللواتي يتهمن "كافانو" بـ"سوء السلوك الجنسي ستتاح لهن فرصة كبيرة للتحدث" في جلسة استماع، من المحتمل أن تكون اليوم الخميس.

وتابع: "أريد أن أشاهد وأسمع، سأعتمد أيضًا على بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الموهوبين والمنصفين".