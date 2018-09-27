«العناني» يقرر ضم «قصر القبة» لعداد الآثار الإسلامية والقبطية

نشرت «الوقائع المصرية»، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً لوزير الآثار خالد العناني، بتسجيل قصر القبة وملحقاته بحي حدائق القبة بمحافظة القاهرة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية.

واستند القرار لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لتطابق الشروط الواردة فيه بالعقار، وهو أن يكون نتاجاً للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجاً للفنون، أو العلوم، أو الآداب، أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصورها ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام، وأن يكون ذو قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر، وأن يكون أنتج أو أنشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها .

وأقيم قصر القبة في عهد إبراهيم باشا بن محمد علي، وتم الانتهاء من بنائه عام 1867م، ويتكون المبنى الرئيسي للقصر من سلاملك، وحرملك، و4 طوابق، وبدروم، كما يحبط بمنى القصر والملحقات حدائق وأسوار.