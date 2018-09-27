ضبط موظف اختلس 61 ألف جنيه من شركة بالنزهة

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ألقت مباحث القاهرة القبض على موظف بشركة مجمعات استهلاكية بالنزهة؛ لاختلاسه 61 ألف جنيه من الشركة. حرر محضر بالواقعة، وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تلقت بلاغا من «علاء.إ» 31 عاما، محامي بشركة للمجمعات الاستهلاكية كائنة بمدينة نصر، بتضرره من «خالد.ا» 48 عاما، أمين عهدة بفرع الشركة بالنزهة؛ لاختلاسه كمية من البضائع بلغت 61 ألف جنيه.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته أمام مدير مباحث القاهرة اللواء أشرف الجندي اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية.