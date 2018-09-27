المبعوث الأممي: أمن ليبيا لا يمكن أن يظل في قبضة الجماعات المسلحة

رئيس الوزراء الإيطالى: «ترامب» يرغب في حضور «مؤتمر صقلية» حول الأزمة الليبية

أكد المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، أمس الأربعاء، أن الأمن في ليبيا لا يمكن أن يظل فى قبضة الجماعات المسلحة، داعياً في الوقت نفسه السلطات الليبية إلى مراجعة الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس.

وأضاف سلامة، في كلمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإحاطته بالوضع فى ليبيا: «لقد دفعنا باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة ومتوازنة لبناء المؤسسات الأمنية»، داعياً السلطات الليبية إلى مراجعة الترتيبات الأمنية فى طرابلس لتغيير الوضع الراهن غير المحتمل، الذى لا يجب أن يستمر»، وفقا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

وذكر سلامة أن الهجمات الإرهابية لتنظيم «داعش» الإرهابى فى ليبيا أصبحت في ازدياد منذ بداية هذا العام، مشدداً على ضرورة التصدى لمسألة إفلات المجموعات المسلحة من العقاب.

وأشار إلى أن «أعمال العنف فى العاصمة طرابلس خلفت 120 قتيلاً، و400 جريح، و5000 نازح، وعمليات خطف ونهب».

وفى وقت سابق، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، توقيع اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة جنوبي طرابلس، فى خطوة جاءت بعد توقف المعارك التى استمرت قرابة شهر بين ميليشيات متناحرة جنوب العاصمة.

إلى ذلك، وجه سلامة، في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، انتقادات للفرقاء الليبيين، موضحاً أن حالة «التنافس على الكراسى» تصيبه بالملل الشديد.

ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتي، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يرغب فى المشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه إيطاليا حول ليبيا والمقرر عقده في صقلية خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف كونتي للصحفيين في الجمعية العام للأمم المتحدة، حيث شارك فى أعمال الدورة الثالثة والسبعين: «المؤتمر لا يمكن أن يكون الدواء الشافي لجميع المشكلات فى ليبيا.. لسنا ساذجين إلى درجة أن نعتقد أنه قادر على تسوية جميع الصراعات».

وتابع كونتي أن إدارة ترامب تولي أهمية خاصة للحوار الاستراتيجي بين دول المتوسط، مضيفاً: «لكننا نريد أن نساهم في استقرار هذا البلد»، وفقا لما نقلته وكالة «أسك نيوز» الإيطالية.

إلى ذلك، يقدم وزير الخارجية الإيطالية إينزو موافيرو ميلانيزي، إحاطة هامة بشأن ليبيا أمام مجلس الشيوخ الإيطالى، الثلاثاء المقبل، حيث من المتوقع أن يكشف عن الخطوط العريضة للمؤتمر الدولي حول ليبيا.