قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع «أطفال بلا مأوى»، بدأ منذ حوالي سنتين، بتمويل يصل إلى 164 مليون جنيه، من صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت «والي»، خلال لقائها مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن هذا المشروع مكّن الدولة من حيازة آلية مناسبة للتعامل مع ظاهرة الأطفال بلا مأوى وفقًا لأفضل المعايير العالمية، معقبة: «بنجمع الأولاد وبنقدم لهم رعاية صحية واجتماعية».

وأوضحت أن المشروع مكّن من دمج حوالي 568 طفلًا مع أسرته، موضحة أن المشروع يهدف كذلك إلى إعادة تأهيل الأطفال المتسربين من أسرهم، ودمجهم مرة أخرى في المجتمع.

وذكرت أن الوزارة تعمل كذلك على برنامج مخصص لدور الحضانة، من خلال وضع منهج استرشادي موحد لهذه الدور، حتى لا يسمح لجهات معينة أن تتخلل المجتمع من خلال دور الحضانة.

وأردفت أنه يتم حاليًا العمل على تحديد كل أوجه القصور في هذه الدور، ومعرفة العناصر التي تحتاج إلى التدريب، مستطردة أنه يتم وضع برامج تدريبية للمدرسين، وفقًا لهذه المناهج الجديدة.