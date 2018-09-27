أعلن محمد محسن أبو جريشة، القائم بأعمال المدير الفنى للإسماعيلى، تشكيل فريقه لمواجهة الكويت الكويتى ، ضمن إياب دور الــ32 من كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).
وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالى:
حراسة المرمى: عصام الحضرى
خط الدفاع : علاء عبد العظيم – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – محمد هاشم
خط الوسط : محمود متولى – عماد حمدى – محمد الشامى – حسنى عبدربه – لسعد الجزيرى
خط الهجوم: كريستوفر ميندوجا
على مقاعد البدلاء: محمد مجدى – طارق طه – محمد صادق – نادر رمضان – كريم بامبو – شكرى نجيب – اوكيكى.