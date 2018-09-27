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أعلن محمد محسن أبو جريشة، القائم بأعمال المدير الفنى للإسماعيلى، تشكيل فريقه لمواجهة الكويت الكويتى ، ضمن إياب دور الــ32 من كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالى:

حراسة المرمى: عصام الحضرى

خط الدفاع : علاء عبد العظيم – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – محمد هاشم

خط الوسط : محمود متولى – عماد حمدى – محمد الشامى – حسنى عبدربه – لسعد الجزيرى

خط الهجوم: كريستوفر ميندوجا

على مقاعد البدلاء: محمد مجدى – طارق طه – محمد صادق – نادر رمضان – كريم بامبو – شكرى نجيب – اوكيكى.