قالت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، إنه تم ضخ حوالي 42 ماكينة غسيل كلوي، بواقع 10 ماكينات لمحافظة الشرقية، و10 ماكينات لمحافظة المنيا، إلى جانب ضخ عدد من الماكينات لمحافظات السويس، والطنطا، والفيوم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأربعاء، أنه سيتم ضخ حوالي 250 ماكينة سيتم توزيعها على مراكز الغسيل المختلفة بمحافظات الجمهورية، موضحة أن ماكينة الغسيل الكلوي، يتراوح العمر الزمني لها في العمل من 45-50 ألف ساعة، ثم يتم استبدالها بماكينة جديدة بعد ذلك.

واستطردت أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أبدى ارتياحًا لدى تفقده مستشقى الهلال بمحافظة سوهاج، ومركز غسيل الكلى، والعناية المركزة، وذلك خلال جولته لعدد من منشآت المحافظة.