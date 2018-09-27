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«تضامن الغربية» تستعد لمواجهة الشتاء بـ235 «جردلا»

علاء شبل:
نشر فى : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 12:42 م | آخر تحديث : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 12:42 م

قال منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن بمحافظة الغربية، إنه جار حاليا الاستعداد على مستوى قطاعات وإدارات المديرية؛ لمواجهة طوارئ الشتاء والنكبات التي قد تحدث من الشتاء ومخاطر السيول، ومراجعة خطة العمل والمعدات الخاصة بشأن هذا الصدد.

وأضاف «أبو الخير»، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن إدارة الإغاثة بالمديرية أعدت 41 خيمة، و1571 بطانية، و100 من الكوفرتات القطن، و235 جردلا لمواجهة النكبات والكوارث.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية أن هناك تكليفات لكافة إدارات التضامن بمراكز المحافظة، برفع الطوارئ والاستعداد الجيد، فيما يخص إجراءات مواجهة طوارئ الشتاء والنكبات؛ لضمان سرعة التعامل معها وتذليل المشكلات الناتجة عن ذلك.


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