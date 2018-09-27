مارادونا ينفي إشاعات اقترابه من تدريب المكسيك

نفى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية السابق، دييجو مارادونا، ما يشاع عن أن اتحاد الكرة المكسيكي يرغب في التعاقد معه لتولي المهمة الفنية لمنتخب البلاد الأول، مؤكدا أنه يلتزم بتعاقده الحالي مع نادي دواردوس الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بالمكسيك.



وقال مارادونا أمس الأربعاء عقب خسارة فريقه 1 / 2 أمام كويريتارو في دور الستة عشر لبطولة كأس المكسيك: "لم أر أي من مسؤولي الاتحاد المكسيكي وأنا لا أتحدث عن المنتخب المكسيكي".



وأضاف المدرب الأرجنتيني(57 عاما): "هناك التزام يجمعني مع اللاعبين ومع دورادوس وكل تفكيري ينصب في إمكانية الفوز في المباريات من أجل الوصول إلى الدور الفاصل (المؤهل لدوري الدرجة الأولى)".



وتابع: "إذا لم يحدث هذا فسأسعى إلى تدعيم الفريق من أجل أن نتمكن من المجيء إلى كويريتارو في العام المقبل وتسجيل ثلاثة أهداف".



وبعد رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن منصب المدير الفني للمكسيك بحثا عن تحديات جديدة ولسوء العلاقة التي كانت تجمعه بالجماهير والصحافة، واجه الاتحاد المكسيكي لكرة القدم صعوبات بالغة للتعاقد مع مدرب أخر.



وتعاقد اتحاد الكرة المكسيكي في مطلع أيلول/سبتمبر الجاري مع البرازيلي ريكاردو "توكا" فيريتي لتولي المسؤولية الفنية للمكسيك مؤقتا حتى نهاية 2018.