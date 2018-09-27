حسين زين يشيد بتنظيم الشارقة لملتقى الإعلام العربي

شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، في حفل الاستقبال الذي أقامه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لقادة الإعلام العربي المشاركون بملتقى الإعلام، والذي أقيم في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

ووجه حسين زين الشكر والتحية لسمو الشيخ سلطان بن محمد حاكم الشارقة لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا أن دولة الإمارات دائما بلد يحتضن أشقائه ويهتم بقضايا وطنه العربي، وقال: «وهذا ما لمسناه من مشاعر الإخوة والكرم التي عهدناها بدولة الإمارات الشقيقة والمتأصلة منذ عهد المغفور له سمو الشيخ زايد آل نهيان، والمتواصلة أيضا في ظل عهد سمو الشيخ خليفة بن زايد».

وأثنى «زين» على التنظيم الرائع للملتقى وهو ما تعودنا عليه من مدينة الشارقة التي تذخر بالأنشطة الإعلامية والثقافية في ظل الجهود الواعية للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كما أشاد بالجهد الكبير لأمين عام الملتقى ماضي الخميسي، في إنجاح هذه الدورة من الملتقى والتي ظهرت بشكل يليق وبلد كبير الإمارات العربية.

وصرح «زين» بأنه تم مناقشة العديد من الملفات والقضايا الإعلامية وأن هناك تطابقا في وجهات النظر مع أشقاؤنا بالإمارات حول المعالجات لمعظم هذه الملفات، مؤكدا على ضرورة تنسيق الجهود والاستمرار في متابعة مخرجات الملتقى من توصيات ليتم تنفيذها على أرض الواقع.

ومن جانبه، أكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على أهمية الحرص على المهنية والاحترافية والمصداقية لدى إعلاميي العالم العربي في تناول مختلف القضايا، موجها التحية والتقدير لمصر حكومة وشعبا، وقال: «تربطنا بمصر علاقات قوية، فهي دائما داعمة لأشقائها العرب».