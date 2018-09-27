متحدث أمني سعودي: مقتل ثلاثة مطلوبين وإصابة ثلاثة رجال أمن بالقطيف

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودي، الخميس، بأنه نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للمطلوبين أمنياً المرتبطين بالأحداث الإرهابية، التي وقعت بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، تمكنت الجهات المختصة بالرئاسة مساء أمس الأربعاء من رصد تواجد ثلاثة من المطلوبين أمنياً بمنزل وسط محافظة القطيف، استخدموه كمقر لانطلاق أنشطتهم الإجرامية، وعند محاصرة الموقع من قبل رجال الأمن ودعوتهم لتسليم أنفسهم، بادروا بإطلاق النار بشكل كثيف عرض سلامة الساكنين والمارة للخطر، فاقتضى الموقف الرد عليهم بالمثل ومقتل تلك العناصر.

ونجم عن ذلك تعرض ثلاثة من رجال الأمن لإصابات طفيفة، فيما لم يتعرض أي من الساكنين أو المارة لأي أذى، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكدت رئاسة أمن الدولة، أنها مستمرة في متابعة العناصر الإجرامية، وكل من تسول له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية بمثل تلك الأنشطة ودرء شره، كما تدعو في الوقت ذاته بقية المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم.