وزير المغتربين بأرمينيا يتبرع بمليون جنيه للمستشفى الجامعي بالإسكندرية

تبرع مخيتار هايرابتيان، وزير المغتربين بجمهورية أرمينيا، اليوم الخميس، بمليون جنيه للمستشفى الجامعي الأميري، بحضور الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وذلك في إطار مبادرة رد الجميل لتبرع المصريين بالخارج لجامعاتهم المصرية.

وقال الدكتورعصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن المحافظة الموطن الرئيسي للأرمن، وأن تلك التبرع يعبر عن أن الجالية الأرمنية جزء من نسيج الشعب السكندري.

وأضاف، إنه سيتم استغلال مبلغ التبرع؛ لشراء ٦ أجهزة تنفس صناعي لوحدة الطوارئ للمستشفى الأميري.

ومن جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن الزيارة الأرمنية قررت المساهمة والتبرع للمستشفى الأميري الجامعي بمناسبة احتفاء المصريين الأرمن على أرض مصر.

وأضافت، أنها أطلقت مبادرة للعاملين في الخارج كي يساهموا ويتبرعوا للجامعات المصرية التي علمتهم، وذلك على غرار ما فعلته الجالية الأرمنية.

فيما أكد الأسقف الأرميني المصاحب للوزير، أن الأرمن موجودين من زمان، ومصر أعطتنا فرصة للتعايش، وأجمل ما في الكون هو الحب، فتحيا مصر وأرمنيا.

جاء ذلك ضمن زيارة الوزيرة الأرمينية، للاطمئنان على الجالية الأرمينية في الإسكندرية، وذلك في إطار أسبوع "احنا المصريين الأرمن"، ضمن مبادرة تكريم الجاليات الأجنبية التي عاشت وما زالت تعيش على أرض مصر، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من نسيج الوطن.