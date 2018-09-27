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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس، أمس الأربعاء، عن ترشحه لمنصب عمدة مدينة برشلونة الإسبانية.

وتعد هذة هي المرة الأولى التي يترشح فيها سياسي أوروبي لانتخابات في دولة أوروبية أخرى.

ويحق لمانويل فالس، الترشح للمنصب، لأنه ولد في برشلونة من أب كتالوني وأم إيطالية سويسرية ولكنها نشأت في فرنسا، وكان يقوم بحملات مناهضة لحملة انفصال كتالونيا.

وكان فالس، ترشح للانتخابات الإبتدائية للحزب الإشتراكي لاختيار مرشح الحزب للرئاسيات الفرنسية الماضية في فرنسا وفشل في الحصول على ثقة مؤيدي الحزب وخسر أمام بونوا هامون.