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بيرو تواجه الاكوادور وديا في نوفمبر المقبل

د ب أ
نشر فى : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 11:08 ص | آخر تحديث : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 11:08 ص

أعلن اتحاد بيرو لكرة القدم أن منتخب البلاد الأول سيلتقي وديا مع نظيره الأكوادوري في 15 نوفمبر المقبل.

وسيختتم منتخب بيرو ارتباطاته الدولية هذا العام بمواجهة الإكوادور، ولكن تسبق هذه المباراة ثلاث مباريات أخرى مع تشيلي والولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر المقبل، ثم مع كوستاريكا في نوفمبر.

وكان اتحاد الكرة في هندوراس قد أعلن الأسبوع الماضي إقامة مباراة ودية مع بيرو إلا أن مسؤولي الدولة الأخيرة نفوا هذا الخبر في وقت لاحق.

وبعد أن وصلت لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 36 عاما وذلك بعد أن تأهلت لمونديال روسيا 2018، ترغب بيرو في تكرار هذا الإنجاز بالتأهل لمونديال قطر 2022. 

وخاض منتخب بيرو هذا الشهر وديتين خارج الديار، وكانتا أمام هولندا وألمانيا وخسر كلتا المباراتين بنتيجة 1 / 2.


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