قالت نيفين جامع، رئيسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يمول جميع أنواع المشروعات التجارية والصناعية والزراعية وغيرهم بقروض ذات حدود مختلفة أقصاها 10 ملايين جنيه.

وأضافت «جامع» في لقائها ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، أن الجهاز مول نحو 400 ألف مشروع منذ بداية العام وحتى يوليو الماضي، بإجمالي 3.6 مليار جنيه، منهم 160 ألف مشروع متناهي الصغر، موضحة أن الجهاز يحصل على التمويل من 30 جهة مانحة من خارج مصر بمعرفة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومن خلال 16 بنكًا داخل مصر لديهم خبرة في هذه المشروعات ولهم فروع منتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت، أن الجهاز يوفر قروضًا للمشروعات التجارية حتى 3 ملايين جنيه، والصناعية حتى 5 ملايين جنيه تشجيعًا لها، و10 ملايين جنيه، بينما يصل التمويل في المشروعات الخاصة مثل الطاقة المتجددة حتى 10 ملايين جنيه.

وأكدت، أن المشروعات متناهية الصغر تحصل على التمويل خلال 5 أيام، بينما المشروعات الصغيرة تحصل على التمويل المطلوب خلال 30 يومًا، لافتة إلى عمل الجهاز حاليًا وفق قانون منذ عام 2004، والذي يحدد المشروعات متناهية الصغر بالتي لا يزيد رأس مالها في السجل التجاري عن 50 ألف جنيه، والمشروعات الصغيرة عن مليون جنيه.

وذكرت، أن الجهاز يعمل حاليًا على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ولم يبدأ بعد في المشروعات المتوسطة، مشيرة إلى عمل الجهاز حاليًا على إعداد قانون جديد لتعريف وتحديد المفاهيم حول المشروعات الصغيرة وتمويلها، وتحديد الفواصل بينها وبين متناهية الصغر والمتوسطة.

وبينت، أن المشروعات متناهية الصغر مثل الحرف التي ينفذها الرجال أو السيدات في البيوت أو محلات السوبر ماركت في القرى، موضحة أن بعض المشروعات قد تحتاج إلى دعم مالي لشراء أجهزة ومعدات لتقوية المشروع.