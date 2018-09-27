رسميًا – بوجبا ينضم إلى نادي درجة ثانية

أعلن نادي تورز الفرنسي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، عن ضمه لماتياس بوجبا الشقيق الأكبر لنجم مانشستر يونايتد بول بوجبا .

وعبر ماتياس عن سعادته بالانتقال إلى تورز، بعد الجلسة التي عقدها مع مسؤولو النادي والتي تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ولم يلعب ماتياس لأي نادي منذ رحيله عن سبارتا روتردام الهولندي في صيف 2017، حيث تعرض لإصابة قوية أبعدته عن الملاعب .

ماتياس الشقيق الأكبر لبول بوجبا، كما أنه الشقيق التؤام لفلورنتين بوجبا لاعب منتخب غينيا ، حيث ولدا معًا في 19 أغسطس 1990 .