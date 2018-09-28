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للمرة الـ11 .. برشلونة يقوم بتغيير شعار الفريق

الشروق
نشر فى : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 11:29 م | آخر تحديث : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 11:29 م

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تغيير شعار الفريق بداية من الموسم المقبل، ليصبح التغيير رقم 11 في تاريخ النادي الكتالوني.

وذكر الموقع الرسمي لنادي برشلونة أن الشعار الجديد سيتم فيه إزالة الأحرف الثلاثة المختصرة لأسم النادي «FCB» التي كانت موضوعة في وسط الشعار منذ عام 1910.

ووفقًا لصحيفة «أس» الإسبانية، فإن نادي برشلونة سيقوم بالتصديق على قرار التغيير من قبل الأعضاء خلال الاجتماع الذي سينعقد يوم 20 من أكتوبر المقبل، عقب موافقة مجلس إدارة الفريق بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو عليه.

 جدير بالذكر أن أخر تغيير لشعار برشلونة كان عام 2002، وكان التغيير العاشر لشعار الفريق، وتم حدوث أول تغيير للشعار عام 1910.


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