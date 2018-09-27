بعدما انتشر فيديو «الطفل الباكي» الذي ظهر فيه طالب بالصف الأول الابتدائي باكيًا لطلب النوم لمدة ربع ساعة، تحفظ بعض النشطاء على ظهور مُعلمة تحمل «عصا»؛ في إشارة إلى شبهة تعامل غير لائق مع الأطفال.

وفي أول ظهور إعلامي لها، قالت المُعلمة سميرة عبدالعزيز، في اتصال هاتفي بقناة «النهار»، الأربعاء، إنها كانت تحمل العصا كوسيلة إيضاح للوحات الحائط لا كوسيلة ضرب أو عقاب للطلاب.

وأضافت أنها تعمل في مجال التربية والتعليم منذ 32 عامًا؛ ولم تتورط في الاعتداء على أي طفل طيلة تاريخها العملي.

وأشارت إلى تعرضها لجزاء 5 أيام من وزارة التربية والتعليم، موضحة: «المحققة جاءت من الوزارة وكل الطلاب أكدوا سلامة موقفي، ولا يصح التشهير الذي تعرضت له بعد هذا العمر من الخدمة».

وأوضحت أنها احتوت الطفل الباكي، متابعة: «الفيديو المنتشر للطفل الباكي لا يديني، أنا حاولت