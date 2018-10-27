ترامب ينظر في إلغاء حملته الانتخابية بـ«إلينوي» والعودة للعاصمة

أفاد تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصدد النظر في إلغاء حملته الانتخابية بولاية إلينوي الأمريكية، في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم السبت بمعبد يهودي بمدينة بيتسبرج بولاية بنسيلفانيا الأمريكية، وأسفر عن مقتل وإصابة 12 شخصًا.

وقالت القناة الإخبارية إن ترامب حاليًا متواجد في ولاية إنديانا حيث أقام حملة انتخابية تتعلق بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي التي ستجرى في نوفمبر المقبل، غير أنه قال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إنه ينظر في إلغاء رحلته إلى إلينوي.

وأشارت القناة إلى أنه في غضون الساعات المقبلة سيتم معرفة ما إذا كان ترامب سيواصل حملته الانتخابية في ولاية إلينوي، أو أنه سيعود إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للاجتماع مع المسئولين الفيدراليين فيما يتعلق بالتحقيق في الحادث.