الزمالك يفوز علي الاتحاد ويضع قدم بربع نهائي البطولة العربية

فاز الزمالك علي الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهم على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك في الدقيقة 69، مستغلًا عرضية متقنة من التونسي حمدي النقاز.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة 30 نوفمبر المقبل.

الشوط الأول

سيطر الزمالك على مجريات الأمور منذ البداية وهدد مرمى محمود الزنفلي حارس مرمى الاتحاد السكندري عن طريق محمود "كهربا" لكن دون خطورة حقيقية، وأعتمد زعيم الثغر على الهجمات المرتدة.

وبعد مرور ربع ساعة من بداية المباراة كاد محمد إبراهيم أن يسجل هدف التقدم للقلعة البيضاء من كرة ركنية استقبلها برأسيه و مرت بجوار القائم الايسر للزنفلي، وحاول لاعبي الاتحاد الاحتفاظ بالكرة أكبر وقت ممكن ولكن لاعبي وسط الزمالك استطاعوا فرض سيطرتهم علي مجريات المباراة.

وفي الدقيقة 20 سدد رزاق سيسية مهاجم الاتحاد اخطر كرة في المباراة ولكنها مرت من فوق عارضة محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك بمليمترات قليلة.

تواصلت هجمات الأبيض عن طريق محمود كهربا جناح الزمالك، بعدما سدد كرة لكنها ذهبت دون خطورة بجوار القائم الأيسر لمرمى الاتحاد، و في الدقيقة 35 يخرج محمد ناصف لاعب زعيم الثغر متأثرا بالإصابة ويغادر الملعب ويدخل مكانة كريم الديب وقبل انتهاء الشوط الاول بلحظات حصل محمود علاء علي البطاقة الصفراء بعد تدخل عنيف على خالد قمر.

الشوط الثاني

بدأ الزمالك بضغط عالي علي الاتحاد السكندري، وفي الدقيقة 50 القائم يحرم محمود علاء من الهدف الاول للزمالك ويستمر الفريق الابيض بالاعتماد على الضغط الباكر، بحثًا عن إحراز هدف التقدم ،وفي الدقيقة 54 توقفت المباراة بسبب اصابة أحمد داوودا لاعب زعيم الثغر بعد التحام قوي مع طارق حامد .

وفي الدقيقة 62 يقوم جروس بأول تعديل في تشكيلة الفريق بخروج محمد ابراهيم و نزول ايمن حفني بديلاً له، و استطاع الكونغولي كابونجو كاسونجو أحراز هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 69 بعد تمريرة جيدة من حمدي النقاز .

وفي الدقيقة 74 حدثت مشادة داخل أرضية الملعب بين لاعبي الزمالك والاتحاد لعدم إخراج الكرة بعد وقوع أحد لاعبي الفريق الأبيض.

وقام حلمي طولان المدير الفني للاتحاد باجراء تبديل بخروج أحمد داودا و نزول أحمد الالفي لتنشيط الهجوم لتعديل النتيجة كما قام كريستيان جروس بالتبديل الثاني للزمالك بدخول محمد عنتر بديلاً لكهربا .

وإستمرت أحداث اللقاء جدال بين الفريقين، وسط محاولات الزمالك لتعزيز النتيجة، ومحاولات الاتحاد السكندري بالعودة مرة أخرى وإحراز هدف التعادل حتى صافرة الحكم التونسي يوسف السرايري.