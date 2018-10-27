غياب حجازي عن وست بروميتش يثير الشكوك حول إصابته

غاب أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني ونادي وست بروميتش الإنجليزي عن صفوف فريقه، بسبب الإصابة للمرة الثانية تواليًا بالدوري الإنجليزي الدرجة الأولى تشامبيونشيب.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية أن الدولي المصري يعاني من إصابة على مسوتى أربطة الركبة، الأمر الذي جعل دارين موري المدير الفني للفريق يستبعد قلب دفاع الأهلي السابق عن الفريق، أمام ديربي كاونتي الجولة الماضية وبلاكبيرن اليوم السبت والتي انتهت بالتعادل 1ــ1.

إصابة حجازي قد تقلق الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافييرأجيري، لاسيما أن الفراعنة تنتظرهم مباراة هامة أمام المنتخب التونسي ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.

ويطمح المنتخب الوطني في التغلب على المنتخب التونسي أملاً في احتلال صداراة المجموعة العاشرة، غير إن إصابة حجازي قد تربك الجهازي الفني للمنتخب في حالة عدم شفاء حجازي قبل المباراة المرتقبة.