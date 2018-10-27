الجيش اليمني يحبط عملية تسلل للحوثيين شرقي تعز

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية إلى مواقعها في منطقة (الاقروض) جنوبي شرق محافظة تعز.

وقال مصدر ميداني يمني، في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني «سبتمبر نت»، إن العشرات من عناصر المليشيا الحوثية حاولوا التسلل إلى مواقع قوات الجيش في جبل الشجرة وتبة الخلل من المناطق المحاددة لدمنة خدير.

وأضاف المصدر أن مواجهات عنيفة عقبت محاولة التسلل، تمكنت خلالها قوات الجيش في اللواء 35 مدرع المرابطة هناك من إحباط العملية وإجبار عناصر المليشيا على الفرار بعد أن تكبدت عددا من القتلى والجرحى.