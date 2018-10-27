علق أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ما تردد حول زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، قائلًا إنه لا مساس بسعر رغيف الخبز على البطاقات التموينية.

وأضاف متحدث «التموين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «شائعات وحقائق»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن رغيف الخبز يباع بسعر 5 قروش، في أكثر من 25 ألف مخبز على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد أن حصة المواطن كما هي 150 رغيفًا في الشهر بواقع 5 أرغفة في اليوم، موضحًا أن الدعم ملف حساس، وأي شائعة تُذكر تثير بلبلة في الشارع لكثرة عدد المستفيدين من المنظومة، التي تُصرف لـ20 مليون بطاقة، ويستفيد منها أكثر من 76 مليون مواطن مسجلين على قاعدة بيانات صرف السلع التموينية.

وترددت أنباء الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، وهو ما نفاه مجلس الوزراء.