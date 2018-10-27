وزير الرياضة يفتتح البطولة العربية لكرة الطائرة

افتتح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات البطوله العربية للكرة الطائرة للرحال رقم 21 بحضور خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكره الطائرة، وعضو مجلس إدارة اللجنه الأولمبية المصرية تخلل حفل الافتتاح بعض الفقرات الفنيه وطابور عرض للفرق العربيه المشاركة وقدم بعض براعم مصر عروض فنية في مهارات الكرة الطائرة

وألقي خالد ناصف رئيس الاتحاد المصري للكره الطائرة كلمه رحب فيها بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي، وعضو الاتحاد الدولي، وجمال الرزوقى رئيس اللجنه الأولمبيه الليبيه نائبا عن علي خليفه رئيس الاتحاد العربي للكره الطائرة كما رحب بضيوف مصر الكرام من الدول العربية المشاركه في البطوله

وألقى كمال الزروق كلمه نيابه عن رئيس الاتحاد العربي أشاد فيها بوزير الشباب والرياضه ورحب فيها بجميع الدول المشاركه ورئيس الاتحاد الإفريقي ووجه تحيه خاصه لمنتخب فلسطين.

ورحب محمد فرج رئيس اللجنه المنظمه للبطوله بالوزير وجميع الساده الحضور ومجلس إداره الاتحاد واللجان العامله بالبطولة

وافتتح صبحي بكلمه له رحب فيها بجميع الدول العربيه ضيوف مصر الأعزاء ووجه الشكر لمنتخب فلسطين لتحمله المشقه في السفر من أجل المشاركه في البطوله وتقدم بخالص العزاء للاشقاء في المملكه الأردنيه الهاشميه في وفاه أطفالهم ضحايا السيول، حيث أعلن عن وقوف جميع الحضور دقيقه حداد على أطفال الأردن ثم أعلن عن افتتاح البطوله وعزف السلام الجمهوري المصري إيذانا بافتتاح البطوله رسميا.

وشاهد صبحي بدايه مباراه الافتتاح بين المنتخب المصري والمنتخب الأردني الشقيق.