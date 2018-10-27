تداول 20 سفينة متنوعة في ميناء دمياط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل ميناء دمياط، 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 23 أخرى بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174489 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48345 طنا.

كما غادر الميناء قطارين لنقل الغلال والحبوب بحمولة إجمالية 2453 طن قمح، في حين غادر 60 سيارة نقل محملة بـ2955 طن قمح.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 6600 طن يوريا، و13462 طن فوسفات، و1350 طن رمل، و1132 طن ملح.