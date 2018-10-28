نائب الرئيس اليمني: استعادة الدولة والقضاء على الإرهاب في مقدمة أولوياتنا

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أن المرجعيات الثلاث ممثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني تمثل مدخلاً رئيسيًا لإحلال السلام الدائم في اليمن.

وشدد الفريق صالح، خلال لقائه اليوم وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية أليستر بيرت ، على هامش قمة الأمن الإقليمي 14 المنعقدة في العاصمة البحرينية (المنامة) ـ الحرص المستمر الذي تبديه الحكومة الشرعية لتحقيق السلام واستعادة الدولة وتنفيذ المرجعيات الثلاث.

وأشار إلى المعاناة التي يتجرعها اليمنيون بسبب الانقلاب والممارسات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية من قتل واختطاف وسلب ونهب بحق السكان واعتداءات على الصحفيين والناشطين وقادة الرأي، مؤكدا أن هم تحسين الوضع الإنساني واستعادة الدولة والقضاء على الإرهاب في مقدمة أولويات الشرعية.

من جانبه، أكد المسؤول البريطاني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، استمرار دعم بلاده للشرعية اليمنية وحرصها على تحقيق السلام ومصلحة اليمنيين ودعمهم لجهود المبعوث الأممي بما يخفف من الأزمة الاقتصادية ويحد من معاناة اليمنيين.