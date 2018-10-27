مقتل اثنين من قوات حفظ السلام الدولية في مالي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي، اليوم السبت، مقتل اثنين من قوات حفظ السلام الأممية في هجومين على قاعدتين تابعتين للأمم المتحدة في الدولة الإفريقية.

وقالت البعثة في بيان، إن مقاتلين مسلحين بقواذف صاروخية وبنادق آلية يستقلون شاحنات صغيرة / بيك آب / هاجموا قاعدة تابعة لقوات حفظ السلام في بير في منطقة تمبكتو شمالي البلاد.

وأضاف البيان، أنه بعد ساعات قليلة من الهجوم الأول، شن مقاتلون هجومًا على قاعدة تابعة للأمم المتحدة باستخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع، بالقرب من بلدة موبتي في وسط البلاد.

وأسفر الهجومان، عن مقتل اثنين من قوات حفظ السلام الأممية وجرح عدة أشخاص آخرين.

وذكر البيان، أنه لم يتم التعرف على هوية منفذي الهجوم.