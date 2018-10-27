فلسطينيون يطلقون الصواريخ وإسرائيل تقصف قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي، إنه قصف عشرات الأهداف في قطاع غزة قبل فجر يوم السبت، فيما أطلق نشطاء فلسطينيون أكبر زخة من الصواريخ عبر الحدود منذ أغسطس، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في إسرائيل أو قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جراء القصف المتبادل.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان، إنها أطلقت الصواريخ ردا على مقتل 4 محتجين فلسطينيين يوم الجمعة برصاص إسرائيلي قرب الحدود، مضيفة: "الجهاد الإسلامي سيلتزم بوقف إطلاق النار، حال التزم به العدو، أما إذا استمرت عمليات القصف واستمر العدوان فإن المقاومة سترد".

واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، سوريا وإيران بالضلوع في الهجوم.

وقال للصحفيين: "صدرت أوامر وتحفيزات من دمشق مع مشاركة واضحة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ردنا ليس مقيدا جغرافيا".

واتهمت إسرائيل إيران مرارا بمساعدة النشطاء في غزة لكن نادرا ما توجه إليها اتهاما مرتبطا بهجوم صاروخي محدد.

ولم يصدر تعليق بعد من حركة الجهاد الإسلامي.

وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إنه يحمل حماس المسؤولية عن الأحداث غزة، مضيفا أن قواته الجوية قصفت أكثر من 80 هدفا بينها مبنى من أربعة طوابق تستخدمه حماس كمقر لها وذلك ردا على إطلاق ما يزيد عن 30 صاروخا على إسرائيل، ولم يصدر تعليق بعد من حماس.

وانطلقت صفارات الإنذار خلال الليل في بلدات وتجمعات سكنية إسرائيلية قرب الحدود مع غزة فتوجه السكان إلى ملاجئ للاحتماء من الصواريخ التي أمكن اعتراض بعضها.

وفي غزة، حيث يخلي النشطاء عادة الأهداف المحتملة عندما يتصاعد العنف، أضاءت الانفجارات سماء ليل الجمعة.

وبدء التصعيد بعد مقتل 4 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية يوم الجمعة خلال احتجاجات أسبوعية على امتداد الحدود، وقالت إسرائيل إن قواتها هوجمت بعبوات ناسفة وإن بعض المحتجين اخترقوا الحدود.

ويتظاهر الفلسطينيون على الحدود منذ 30 مارس، مطالبين بإنهاء الحصار المفروض على القطاع وبحق العودة إلى الأراضي التي خرج منها الفلسطينيون مع قيام دولة إسرائيل عام 1948.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل 213 فلسطينيا من غزة برصاص القوات الإسرائيلية خلال الاحتجاجات، وقُتل جندي إسرائيلي واحد برصاص قناص فلسطيني.

ويجرى مسؤولون أمنيون مصريون محادثات منفصلة مع قادة إسرائيليين وفلسطينيين في محاولة لإعادة الهدوء إلى الحدود.

ويعيش نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة اقتصادية طاحنة، وتقول إسرائيل إنها تواصل فرض حصار بحري وسيطرة محكمة على المعابر بينها وبين القطاع لاعتبارات أمنية.

ونفذت إسرائيل عشرات الضربات داخل سوريا خلال الحرب المستمرة هناك منذ أكثر من سبع سنوات مستهدفة ما تقول إنها أهداف إيرانية أو عمليات تجريها طهران لنقل أسلحة إلى مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية.

وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة نادرة إلى سلطنة عمان يوم الجمعة، وتشارك إسرائيل بعض دول الخليج الاهتمام بكبح نفوذ إيران في المنطقة.