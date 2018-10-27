«أردوغان» يطالب بضرورة احترام حكم القضاء بشأن المواطن الألماني باتريك

طالب، اليوم السبت، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باحترام حكم القضاء التركي بحق المواطن الألماني باتريك.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقد في نهاية القمة الرباعية بشأن سوريا في إسطنبول: "المحكمة عاقبته"، مشيرًا إلى إمكانية تقديمه استئنافًا على الحكم، مضيفًا القول: "علينا جميعا أن نحترم قرار العدالة التركية".

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعلنت أمس، أنها ترغب في الحديث مع أردوغان عن هذه القضية.

وخلال المؤتمر الصحفي قالت ميركل "لقد قلت إننا نود أن يكون هناك إشراف قنصلي جيد للشخص المدان وأننا نراهن على معاملته بعدالة".

تم القبض على باتريك ك.، وهو من مدينة جيسن وسط ألمانيا منذ مارس في تركيا.